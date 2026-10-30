Suudi Roshn Pro Lig'inin on ikinci haftasında oynanan karşılaşmada Nassr, perşembe akşamı El Khaleej'i 5-3 mağlup ederek geniş bir galibiyet elde etti. Mücadele, El Alami ekibinin dikkat çeken hücum performansına sahne olurken, aynı zamanda takımın daha güçlü rakipler karşısında rekabet edebilme kapasitesine dair endişe yaratan tekrar eden savunma sorunlarını da gözler önüne serdi.

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Beş gol atıp üç puanı hanesine yazdırmasına rağmen, Nassr'ın El Khaleej karşısında kalesinde üç gol görmesi geçici bir detay değildi. Özellikle rakip takımın kaleye ulaşma biçimi; örtme ve pozisyon alma konusundaki belirgin açıkları ve kupalar için yarışmayı hedefleyen bir takımda göz ardı edilmesi zor bireysel hataları ortaya koydu.

Savunma hataları El Khaleej'e üç gol fırsatı sundu

Nassr'ın savunmadaki sıkıntıları erken başladı. Fransız Julien Dominguez, 16. dakikada önündeki boşluğu değerlendirip Mohamed Simakan'ı kolayca geçtikten sonra topu kaleci Bento Matheus'un ağlarına göndererek El Khaleej adına skoru açmayı başardı. Bu pozisyon, bireysel mücadelelerde yaşanan zafiyeti gözler önüne serdi.

İlk yarının bitimine az kala, tam olarak uzatmaların ikinci dakikasında Nassr yeni bir gol daha yedi. Kamerunlu Antoine Essomba, savunmanın geri çekilmesini değerlendirerek El Khaleej'i maçın atmosferine geri döndürdü ve sorunun tek bir bireysel hatayla ilgili olmadığını, aksine takımın savunma organizasyonundaki bir aksaklıktan kaynaklandığını teyit etti.

Penaltı, sıkıntının devam ettiğini ortaya koydu

Nassr'ın maçı başka gol yemeden bitirmeye yaklaştığı anlarda, El Khaleej ikinci yarının uzatmalarının dördüncü dakikasında kaleyi üçüncü kez salladı. Hakem, defans oyuncusu Saad Al-Nasser'in yaptığı bir faulün ardından video teknolojisine başvurarak penaltı kararı verdi.

Penaltıyı kullanan Dominguez başarılı oldu ve karşılaşmadaki ikinci kişisel golünü kaydetti. Böylece iki takım arasındaki büyük hücum farkına rağmen, kendisine sunulan boşlukları ve hataları değerlendiren bir rakip karşısında kalesini gole kapatamayan Nassr'ın endişe verici savunma tablosu tamamlanmış oldu.

Beş gol, Nassr'ın kusurlarını gizlemiyor

Nassr'ın yediği üç goldeki en belirgin sorun, aralarındaki ortak noktadan kaynaklanıyor: Savunma hataları ve kötü örtme. İster bireysel mücadelelerde, ister ceza sahası içindeki toplara müdahalede olsun, bunlar Roshn Lig'inde şampiyonluk için yarışan ve müsabakada üstünlüğünü kurmak isteyen bir takımın hedefleriyle bağdaşmayan detaylar.

Bu hatalar, Nassr'ın galibiyetiyle sonuçlanan bir maçın neticesinde etkili olmamış olabilir; ancak daha büyük hücum kabiliyetine sahip ve yarım şansları iyi değerlendiren rakipler karşısında gerçek bir krize dönüşebilir.

Bu nedenle, hücumda atılan beş gol, savunmadaki aksaklığın giderilmesi ihtiyacını gölgede bırakmamalı; aksi takdirde takım, önümüzdeki aşamada daha zorlu karşılaşmalarda bu açıkların bedelini ödeyebilir.