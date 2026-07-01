Beşincisi... Fransa, Dünya Kupası'nda eşi benzeri görülmemiş bir gol serisi yakaladı

Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nda tarih yazmaya devam etti. Çarşamba sabahı, 32’li tur maçında İsveç’i 3-0’lık büyük bir skorla mağlup eden takım, çeyrek finale yükseldi ve şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Les Bleus"un üstünlüğü sadece maçın sonucuyla sınırlı kalmadı; bu zafer, teknik direktör Didier Deschamps liderliğindeki takımın hücum gücünü yansıtan bir dizi tarihi rekorla da eşlik etti.

İstatistiklere odaklanan Stats Foot ağına göre, Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde turnuvada arka arkaya 5 maçta 3 veya daha fazla gol atmayı başaran ilk takım oldu; bu, Dünya Kupası'nın başlangıcından bu yana eşi benzeri görülmemiş bir başarıdır.

Fransız milli takımı, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile 3-3 berabere kalmış, ardından penaltı atışlarında mağlup olmuştu.

Bu yılki turnuvada ise grup aşamasında Senegal’i 3-1, Irak’ı 3-0 ve Norveç’i 4-1 mağlup ettikten sonra, ilk eleme turunda İsveç’i 3-0 yenerek tur atladı.

Stats Foot, Fransa'nın aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde, tek bir turnuvada oynadığı ilk dört maçın her birinde 3 gol atan üçüncü milli takım olduğunu da ekledi; böylece 1954 turnuvasındaki Macaristan ve 1966 turnuvasındaki Portekiz milli takımlarının arasına katıldı.

Aynı kaynak, Fransa milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk 4 maçında 13 gol attığını ve bu gol ortalamasını en son 1958 turnuvasında, ilk 4 maçta 15 gol attığı zamandan beri ilk kez yakaladığını belirtti.

Aynı haber ağı, Fransa’nın şu anda 13 golle 2026 Dünya Kupası’nın en güçlü hücum hattına sahip olduğunu ve bu sayının turnuvaya katılan tüm milli takımlar arasında şu ana kadar kaydedilen en yüksek gol sayısı olduğunu vurguladı.

Fransa milli takımı, Pazar sabahı 16 turunda Paraguay ile karşılaşmaya hazırlanıyor.