Beşinci sınıfın kararı, Tochil'e Hırvatistan karşısında hüzünlü anıları geri getiriyor

Fransız Clement Turpin, önümüzdeki Çarşamba günü Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda İngiltere'nin Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçının hakemi olarak atandı.

Tuchel'in Turpin ile ilgili kötü anıları var ve BBC'nin haberine göre, onu daha önce "beşinci sınıf bir hakem" olarak nitelendirmişti.

Fransız hakem, Nisan 2023'te, o dönem Bayern Münih'in teknik direktörü olan Tuchel'e, Alman kulübü ile Manchester City arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında iki sarı kart göstermiş ve bu da Tuchel'in tribüne gönderilmesine neden olmuştu.

Turpin, Allianz Arena'da oynanan maçın ilk yarısında beş sarı kart gösterdi ve Bayern'in savunma oyuncusu Dayot Upamecano'ya Erling Haaland'a yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gösterdi, ancak video yardımcısı hakem (VAR) ofsayt nedeniyle kararı iptal etti.

Bayern'in iki maç toplamında 4-1'lik mağlubiyeti, Tuchel'in maçtan sonra Turpin'i eleştirmesine neden oldu. Tuchel, "İki şey bu seviyeye ayak uyduramadı: Saha iyi durumda değildi ve maalesef hakem de beşinci sınıf bir performansa sahipti" dedi.

Ve ekledi: "Ona 10 üzerinden 1 veriyorum. Çok kötüydü. Bu seviyede inanılmaz bir şey."

Tuchel ile olan anlaşmazlığa rağmen, Turpin Avrupa'nın en iyi hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor ve 2021 Avrupa Ligi finalini ve 2022 Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.

Torbin, 2024 Avrupa Şampiyonası maçlarını yönetmek üzere seçildi ve İngiltere ile Slovenya arasında 0-0 berabere biten maçı yönetti.











