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Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Beşinci kurban: Hilal yenilgisinin laneti Kadisiye'yi takip etmeye devam ediyor

Al Hilal
Al Riyadh - Al Qadsiah
Al Riyadh
Al Qadsiah
Premier Lig
N. Nandez
Suudi Arabistan
Uruguay

Şarkavi takımı zorda

Mağlubiyetler, Suudi Roshn Ligi'nde Hilal karşısında aldığı heyecan dolu yenilginin ardından El-Kadisiye kulübünü takip etmeye devam etti.

El-Kadisiye, geçtiğimiz cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Mamlaka Arena'da Hilal ile karşılaştığı maçta 3-2 mağlup oldu.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, bu maçın, Uruguaylı orta saha oyuncusu Nahitan Nandez'in Hilal karşısında sakatlanması nedeniyle Riyad'a karşı oynanacak bir sonraki maçta El-Kadisiye'de yer almamasına yol açacağını belirtti.

Doğu ekibi, bugün perşembe günü Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Suudi başkentindeki SHJ Arena'da Riyad'a konuk olacak.

Nandez, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İspanyol defans oyuncusu Nacho Fernandez, Fildişili defans oyuncusu Ali Diabate ve kanat oyuncusu Heysem Aseri'nin ardından Riyad maçında El-Kadisiye'nin beşinci eksiği olacak.

Ayrıca, geçtiğimiz pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının üçüncü haftasında Katarlı Sadd karşısında oynanan maçta sakatlanan Ahmed Es-Seyyahi de yer alamayacak.

Hatırlatmak gerekirse, Hilal karşısında alınan yenilgi El-Kadisiye'ye Roshn Ligi liderliğini kaybettirdi; takım 25 puanla üçüncü sıraya geriledi, ikinci sıradaki Nasr'ın averajla, zirveye yerleşen Hilal'in ise iki puan gerisinde kaldı.

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