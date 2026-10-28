Mağlubiyetler, Suudi Roshn Ligi'nde Hilal karşısında aldığı heyecan dolu yenilginin ardından El-Kadisiye kulübünü takip etmeye devam etti.

El-Kadisiye, geçtiğimiz cuma günü Roshn Ligi'nin on birinci haftasında Mamlaka Arena'da Hilal ile karşılaştığı maçta 3-2 mağlup oldu.

Suudi Arabistan'ın "El-Riyadiyye" gazetesi, bu maçın, Uruguaylı orta saha oyuncusu Nahitan Nandez'in Hilal karşısında sakatlanması nedeniyle Riyad'a karşı oynanacak bir sonraki maçta El-Kadisiye'de yer almamasına yol açacağını belirtti.

Doğu ekibi, bugün perşembe günü Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Suudi başkentindeki SHJ Arena'da Riyad'a konuk olacak.

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Nandez, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İspanyol defans oyuncusu Nacho Fernandez, Fildişili defans oyuncusu Ali Diabate ve kanat oyuncusu Heysem Aseri'nin ardından Riyad maçında El-Kadisiye'nin beşinci eksiği olacak.

Ayrıca, geçtiğimiz pazartesi günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının üçüncü haftasında Katarlı Sadd karşısında oynanan maçta sakatlanan Ahmed Es-Seyyahi de yer alamayacak.

Hatırlatmak gerekirse, Hilal karşısında alınan yenilgi El-Kadisiye'ye Roshn Ligi liderliğini kaybettirdi; takım 25 puanla üçüncü sıraya geriledi, ikinci sıradaki Nasr'ın averajla, zirveye yerleşen Hilal'in ise iki puan gerisinde kaldı.