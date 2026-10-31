Al-Nassr'ın Portekizli kaptanı Cristiano Ronaldo, Fransız "France Football" dergisiyle Ballon d'Or ödülleri konusunda yaşadığı mücadelede genç oyuncuları feda etmeyi sürdürdü.

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, geçen salı sabahının erken saatlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ballon d'Or ödül töreninde 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen Kopa Ödülü'nü kazanmıştı.

Yamal ödülü, daha önce Ballon d'Or kazanmış ve aralarında Ronaldo'nun da bulunması gereken oyuncuların yaptığı oylama sonucunda en fazla puanı alarak kazandı.

Ancak Fransız "L'Équipe" gazetesi, Portekizli yıldızın Fransız Zinédine Zidane ve Michel Platini ile birlikte ödül oylamasına katılmaktan kaçındığını doğruladı.

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Böylece bu, Cristiano Ronaldo'nun Kopa Ödülü oylamasına katılmaktan kaçındığı beşinci sefer oldu; ödüle en son 2021 yılında oy vermiş ve oyunu İngiliz Mason Greenwood'a vermişti.

2021 sürümünün sonundan bu yana "Madeira Roketi", o dönem "France Football" dergisinin yayın yönetmeni olan Pascal Ferré ile arasında yaşanan sözlü tartışma nedeniyle oylamaya katılmaktan kaçındı.

Kriz, Ferré'nin basına yaptığı açıklamalarda, Ronaldo'nun kendisine en büyük hayalinin futbol kariyerini ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'den daha fazla Ballon d'Or'a sahip olarak bitirmek olduğunu söylediğini belirtmesiyle başladı.

Ferré'nin açıklamaları, "Instagram" hesabı üzerinden bu olayı yalanlayan ve Fransız derginin eski yayın yönetmenini yalan söylemekle ve adını hatalı şekilde kullanmaya çalışmakla suçlayan Portekizli yıldızı öfkelendirdi.

O günden bu yana Ronaldo, Ballon d'Or töreninde ne rakip olarak, ne davetli olarak, ne de Kopa Ödülü kazananına oy verenler arasında yer aldı.

Ronaldo'nun birden fazla kez, özellikle 2017 yılındaki son şampiyonluğundan bu yana ödülü kazanamadığı için, Fransız derginin Ballon d'Or kazananları seçimlerine itirazını dile getirdiği hatırlatılır.