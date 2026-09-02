Mısır ekibi Al Ahly, kadro içinde daha fazla istikrar sağlamak amacıyla, mevcut dönemde takımın yıldızlarının sözleşmelerini yenileme dizisini sürdürdü.

Kırmızı dev, çarşamba akşamı yaptığı resmi açıklamada, oyuncusu Kerim ed-Dibis'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Al Ahly'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kerim ed-Dibis, kulüple olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı; Sözleşmeler Bölümü Başkanı İsam Seraceddin, futbol direktörü Vael Cuma ile tam koordinasyon içinde tüm idari ve mali işlemleri tamamladı."

Kerim ed-Dibis, İmam Aşur, Mervan Atiyye, Mustafa Şubeyr ve Ömer Maavad'ın ardından, kulübün mevcut dönemde sözleşmesini yenilediği beşinci oyuncu oldu.

Al Ahly, İmam Aşur, Mervan Atiyye, Ömer Maavad ve Kerim ed-Dibis'ten oluşan dörtlüyü 2030 yılına kadar uzun vadeli sözleşmeyle bağlarken, Şubeyr'in sözleşmesini de 2029 yılına kadar yeniledi.

Al Ahly, Faslı teknik direktörü Hüseyin Amuta yönetiminde Mısır Premier Lig'deki serüvenine, ilk iki haftada Şarkiyye İnbi ve Zed karşısında aldığı galibiyetlerle harika bir başlangıç yaptı.

Al Ahly, Mısır Premier Lig'in üçüncü haftasında yarın perşembe günü Smouha ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

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