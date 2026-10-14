Katar ekibi Al Shamal, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin eski yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez'i resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Al Shamal, "X" platformundaki resmi hesabından bir video paylaşarak Cezayirli yıldızın ülkesinin milli takımı ve Manchester City formasıyla kaydettiği bazı golleri yayınladı.

Katar kulübü, videoya şu notu düştü: "Sol ayağı tarih yazdı, hırsımız ise gelecek bölümü yazıyor. Riyad Mahrez, Al Shamal renklerinde."

Cezayirli yıldız, geçen sezonun bitiminin ardından Al Ahli'nin sözleşmesini feshetmesi sonrasında Al Shamal'a serbest transferle bedelsiz olarak katılacak.

Al Shamal, Riyad Mahrez'in kariyerinde A takım seviyesinde forma giyeceği beşinci kulüp olacak. Mahrez, kariyerine başladığı Fransız ekibi Le Havre'ın ardından İngiltere Premier Lig'de Leicester City ve Manchester City formalarını giymiş, daha sonra Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Bu tarihi kariyer boyunca 35 yaşındaki futbolcu birçok önemli kupa kaldırdı. Bunların başında, biri Leicester City ile kazandığı tarihi şampiyonluk olmak üzere 5 kez elde ettiği Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupası geliyor.

Mahrez, Al Ahli ile son iki sezonunda kazandığı Asya kupasına geri dönecek; dahası, lig aşamasının beşinci haftasında 23 Kasım'da eski takımıyla karşı karşıya gelecek.