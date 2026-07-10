Beşinci Alman... Al-Ahli'nin deneyimi ile acı gerçek arasında: Vising ile birleşme

Al-Ittihad Kulübü, önümüzdeki dönemde yeni bir maceraya atılmayı tercih etti. Kulüp yönetimi, Alman teknik direktör Jens Wessing’i A takımın teknik direktörü olarak atamaya karar verdi. Bu hamle, yönetimin farklı bir proje arayışında olduğunu yansıtıyor; ancak aynı zamanda, genç teknik direktörün kariyerindeki en zorlu deneyimlerden biriyle başa çıkma kabiliyeti konusunda pek çok soru işareti yaratıyor.

Al-Ittihad, sıradan bir dönemden geçmiyor; sonuçlar ve teknik istikrar açısından birçok dalgalanmanın yaşandığı bir dönemin ardından, Suudi futbolunun devleri arasındaki yerini geri kazanmak zorunda olduğu yeni bir sezona giriyor.

Taraftarların beklentilerinin giderek artması ve takımda büyük isimlerin bulunması göz önüne alındığında, büyük takımları yönetme konusunda deneyimi az olan bir teknik direktörün seçilmesi, çok sayıda hassas hesaplamayı gerektiren bir risk teşkil ediyor.

Mesele sadece Visinger’in teknik yetenekleri veya antrenman felsefesiyle ilgili değil; aynı zamanda, büyük deneyime sahip oyunculardan oluşan bir takımda kişiliğini ne kadar ortaya koyabileceği ve dünya çapındaki teknik direktörler için en cazip liglerden biri haline gelen Roshen Ligi’ndeki rekabet baskısıyla nasıl başa çıkabileceğiyle de ilgilidir.

Birleşik'in genç bir teknik direktöre yaptığı yeni bahis

Vising’in atanmasına ilişkin soru işaretleri sadece genç yaşıyla ilgili değil; zira dünyanın dört bir yanındaki büyük kulüpler, sahada modern fikirler ortaya koymayı başaran genç antrenörlere fırsat vermeye başladı. Ancak asıl endişe, Alman antrenörün Al-Ittihad gibi büyük bir takımla ilk büyük sınavına girmeden önce ne kadar deneyime sahip olduğu konusunda yatıyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve dünya çapında yıldızlara sahip bir takımla çalışmak, aynı düzeyde baskı altında olmayan takımları yönetmekten tamamen farklıdır.

Al-Ittihad’ın teknik direktöründen sadece taktiksel planlar hazırlaması ve performansı geliştirmesi beklenmeyecek; aynı zamanda güçlü kişiliklere sahip ve en üst seviyede rekabet etmeye alışkın oyunculardan oluşan bir soyunma odasını yönetmekten de sorumlu olacak.

Ayrıca Al-Ittihad taraftarları, özellikle son yıllarda teknik kadroda yaşanan sayısız değişikliğin ardından, hiçbir teknik direktöre fazla zaman tanımayacaktır; bu da Vising’in takımdaki başlangıcını, taraflar arasındaki ilişkinin nasıl şekilleneceğini belirlemek açısından son derece önemli hale getirmektedir.

Fissing, tarih boyunca Al-Ittihad’ın başına geçen beşinci Alman teknik direktör olacak, ancak Al-Ittihad’daki deneyimi sorumluluk boyutu açısından farklı görünüyor; çünkü takım sadece performansı iyileştirmekle kalmayıp, podyuma geri dönmeyi de hedefliyor.

Uzun vadeli bir proje mi, yoksa geçici bir çözüm mü?

Fesing ile sözleşme imzalanması kararı, yeni bir kimliğe sahip bir takım oluşturmayı ve teknik direktöre mevcut kadroyu geliştirmek için yeterli zaman tanımayı amaçlayan uzun vadeli bir vizyonun parçası olabilir; zira genç teknik direktörler genellikle fikirlerini hayata geçirmek ve net bir oyun tarzı oluşturmak için zamana ihtiyaç duyarlar.

Eğer Al-Ittihad, Alman teknik direktörü gelecekteki bir proje olarak görüyorsa, başarı, yönetimin istikrar ve destek sağlayabilme yeteneğine bağlı olacaktır; bu da ya uygun transferler yoluyla ya da teknik direktöre kendi vizyonuna göre takımı kurması için gerekli yetkilerin verilmesi yoluyla gerçekleşebilir.

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Ancak asıl zorluk, onunla sözleşme yapılmasının tek amacının sadece anlık sonuçlar elde etmek olması durumunda ortaya çıkacaktır; zira Roshen Ligi’ndeki rekabetin doğası, teknik direktörlere pek fazla şans tanımamaktadır. Büyük kulüpler artık muazzam imkânlara sahip ve başlangıçta yaşanacak herhangi bir aksilik, teknik direktörü büyük bir baskı altına alabilir.

Al-Ittihad, hedefini net bir şekilde belirlemeli; zaman alsa bile yeni bir dönem yaratacak bir teknik direktör mü arıyor, yoksa hızlı bir şekilde şampiyonluklar kazanabilecek bir teknik direktör mü istiyor? Çünkü bu sorunun cevabı, Vising’in deneyiminin başarısı ya da başarısızlığı açısından en önemli faktör olabilir.

Al-Ahli deneyimi… Al-Ittihad’ın aradığı model

Al-Ittihad’ın bu adımı, 3 yıl önceki Al-Ahli deneyimini akıllara getiriyor. O dönemde Suudi kulübü, kulübün büyüklüğü ve hedeflerine kıyasla deneyimi sınırlı olduğu için o zamanlar pek çok soru işareti uyandıran bir kararla genç Alman teknik direktör Matthias Jaissle’ye şans vermişti.

Ancak Al-Ahli, bu deneyimi sadece krizlere hızlı bir çözüm olarak değil, uzun vadeli bir proje olarak ele aldı; bu da Jaissle’ye fikirlerini hayata geçirme ve takımı kademeli olarak geliştirme fırsatı verdi. Zamanla Alman teknik direktör, yeteneklerini kanıtlamayı başardı ve etrafındaki şüpheleri geniş çaplı övgülere dönüştürdü.

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Yaissle, Al-Ahli’yi önemli başarılara ulaştırmayı başardı. Takım teknik açıdan daha istikrarlı hale geldikten sonra kıtasal ve yerel şampiyonluklar kazandı; bu da onu Suudi futbolunda genç teknik direktörlere yatırım yapmanın başarılı olabileceğinin en önemli örneklerinden biri haline getirdi.

Bu nedenle bazıları, Al-Ahli deneyimini Federasyon’un tekrarlamaya çalışabileceği bir model olarak görüyor; özellikle de her iki kulübün de geniş bir taraftar kitlesine ve benzer hedeflerine sahip olması nedeniyle. Ancak bu deneyimin başarısı, sabır, istikrar ve destek açısından aynı koşulların sağlanmasına bağlıdır.

Yaisle, deneyim açısından üstünlük sağladı

Her iki deneyim de genç bir Alman teknik direktörle anlaşma yapılması açısından benzerlik gösterse de, Yaisle ile Fesing arasındaki karşılaştırma tam olarak aynı değildir; zira Al-Ahli’nin eski teknik direktörü, Suudi Arabistan’a geldiğinde büyük takımları yönetme konusunda daha geniş bir deneyime sahipti.

Al-Ahli’ye geçmeden önce, Yaissle Avusturya’nın Red Bull Salzburg takımında önemli bir deneyim yaşamış ve hem ulusal hem de kıtasal düzeyde zorlu müsabakalarda yer almıştı; bu da ona baskı ile başa çıkma ve profesyonel bir sistem içinde çalışma konusunda deneyim kazandırdı.

Vissing’in ise teknik direktörlük kariyeri daha kısa görünüyor; Al-Ittihad’a gelmeden önce aynı sayıda büyük deneyim yaşamamış olması, Suudi rekabetinin doğasına uyum sağlama kabiliyetini en büyük soru işaretlerinden biri haline getiriyor.

Ancak bunun karşılığında, Alman teknik direktörün kısa sürede başarıya ulaşma yeteneği gibi bir güçlü yanı var. Japon Gamba Osaka takımında iz bırakmayı başarmış olması, ona deneyim eksikliğinin mutlaka başarıya ulaşamama anlamına gelmediğini kanıtlama fırsatı sunuyor.

Asya şampiyonluğu… ama Al-Ittihad’daki sınav farklı

Vissing’in Gamba Osaka ile elde ettiği başarı ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, sicilinde iki olumlu nokta oluşturuyor ve yeni görevine başlamadan önce ona moral desteği sağlıyor; zira kıtasal bir şampiyonluk kazanmak hiçbir teknik direktör için kolay bir iş değildir.

Ancak Al-Ittihad’ı yönetmek farklı bir sınav olacak; çünkü Suudi takımı sadece bir şampiyonluk kazandıracak bir teknik direktör aramıyor, aynı zamanda şiddetli rekabet, taraftar baskısı ve medyanın yoğun ilgisi altında bütün bir projeyi yönetebilecek birine ihtiyaç duyuyor.

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Daha önceki bir Asya deneyimindeki başarı, dünya çapında isimlere ve büyük hedeflere sahip bir takımda başarıyı garanti etmez; zira teknik direktörden aynı anda hem ligde, hem yerel kupalarda hem de kıtasal turnuvalarda mücadele etmesi istendiğinde sorumluluğun niteliği değişir.

Vising’in önündeki en büyük zorluk, antrenörlük fikirlerini somut sonuçlara dönüştürebileceğini kanıtlamak ve ilk günlerden itibaren oyuncularını kendi tarzına ikna etmek olacak; zira güçlü bir başlangıç, gerekli güveni kazanmasının anahtarı olabilir.

Al-Ahli deneyiminin tekrarı mı, yoksa farklı bir kader mi?

Al-Ittihad, yeni sezona gerçek bir dönüm noktasında giriyor. Alman teknik direktör, genç teknik direktörlerin bazı başarılı deneyimlerinde olduğu gibi, güçlü bir takım kurup net bir kimlik oluşturmayı başarırsa, Vising’in seçilmesi kulüp tarihindeki en başarılı kararlardan biri haline gelebilir.

Ancak öte yandan, sabırsızlık ya da uygun koşulların sağlanamaması bu deneyimi daha da zorlaştırabilir; özellikle de Al-Ittihad’ın, yoğun rekabet ortamı ve taraftarların takımın bir an önce zirveye dönmesini istemesi nedeniyle uzun süre bekleme lüksüne sahip olmadığı düşünülürse.

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Al-Ahli’nin Yaisle ile yaşadığı başarılı deneyim ile genç antrenörlere yapılan bazı önceki bahislerin başarısızlığı arasında, Fesing’in geleceği, hem saha içinde hem de saha dışında kendini kanıtlama yeteneğine bağlı kalmaya devam ediyor.

Ya yeni Alman teknik direktör, Suudi futbolunda bir başka başarı öyküsü olacak ve genç teknik direktörlere yapılan yatırımların fark yaratabileceğini kanıtlayacak, ya da Al-Ittihad’daki deneyimi, pek fazla denemeye tahammülün olmadığı bir sezonda takımın bedelini ödeyeceği yeni bir maceraya dönüşecek.