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Beşiktaş

Beşiktaş'tan teknik direktör Şenol Güneş'e yeni sözleşme

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AA
Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre yönetim, Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerecek.

Beşiktaş, 2019 yazında sözleşmesi sona erecek olan Şenol Güneş'e yeni sözleşme önerme kararı aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu toplantısında teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

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"Şenol Güneş'e inancımız tamdır"

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir."

"Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır."

"Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz."

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