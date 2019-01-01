Beşiktaş'tan son 26 sezonun en kötü başlangıcı

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de ilk 6 haftada aldığı sonuçlarla tarihe geçti.

Süper Lig'in 6. haftasında 'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde 5 puanda kalan Beşiktaş, tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı.

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Şu ana kadar oynadığı Süper Lig maçlarında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son 26 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Opta verilerine göre Beşiktaş, Süper Lig'in üç puanlı sisteme ve 18 takıma geçtiği 1994/1995 sezonundan bu yana, ilk 6 haftalarda daha düşük bir puan toplamına ulaşmamıştı.

5 - Süper Lig'de bu sezon beş puan toplayan Beşiktaş, üç puanlı ve 18 takımlı sisteme geçilen 1994/95 sezonu başından bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en kötü lig başlangıcına imza attığı sezonunu yaşıyor. Bunalım. pic.twitter.com/7INXLoYcOb — OptaCan (@OptaCan) September 29, 2019

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 'u konuk edecek.