Beşiktaş'tan son 26 sezonun en kötü başlangıcı
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonucun ardından ligde 5 puanda kalan Beşiktaş, tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı.
Şu ana kadar oynadığı Süper Lig maçlarında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son 26 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.
Opta verilerine göre Beşiktaş, Süper Lig'in üç puanlı sisteme ve 18 takıma geçtiği 1994/1995 sezonundan bu yana, ilk 6 haftalarda daha düşük bir puan toplamına ulaşmamıştı.
5 - Süper Lig'de bu sezon beş puan toplayan Beşiktaş, üç puanlı ve 18 takımlı sisteme geçilen 1994/95 sezonu başından bu yana ilk altı haftalar itibarıyla en kötü lig başlangıcına imza attığı sezonunu yaşıyor. Bunalım. pic.twitter.com/7INXLoYcOb— OptaCan (@OptaCan) September 29, 2019
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.