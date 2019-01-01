Beşiktaş

Beşiktaş'tan son 26 sezonun en kötü başlangıcı

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AA
Siyah beyazlılar, Süper Lig'de ilk 6 haftada aldığı sonuçlarla tarihe geçti.

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde 5 puanda kalan Beşiktaş, tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attı.

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Şu ana kadar oynadığı Süper Lig maçlarında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, son 26 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

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Opta verilerine göre Beşiktaş, Süper Lig'in üç puanlı sisteme ve 18 takıma geçtiği 1994/1995 sezonundan bu yana, ilk 6 haftalarda daha düşük bir puan toplamına ulaşmamıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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