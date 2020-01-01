Beşiktaş'tan o habere yalanlama: Olumsuz algı yaratılmaya çalışılmıştır

Beşiktaş, Demirören Haber Ajansı tarafından servis edilen ‘Beşiktaş Kulübü’nde virüs nasıl yayıldı?’ başlıklı haberi yalanladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Demirören Haber Ajansı’nda Ali Danaş imzasıyla yayımlanan ‘Beşiktaş Kulübü’nde virüs nasıl yayıldı?’ başlıklı haberde, Kulübümüz hakkında asılsız ifadeler kullanılarak olumsuz algı yaratılmaya çalışılmış, bu nedenle tarafımızca açıklama yapma gereği duyulmuştur.



Öncelikle, Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Covid-19 testi pozitif sonuç veren futbolcu ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreçlerinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtmek isteriz.



Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulumuz, Covid-19 salgınının ülkemizde etkisini hissetirmesiyle hiç vakit kaybetmeden bir dizi tedbiri yürürlüğe koymuş, bu kapsamda takımlarımız çalışmalarına ara vermiş, sporcularımız evlerinde izole duruma geçmiş, kulüp binamız ile tesislerimizde dezenfekte çalışmaları yapılmış, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirilmiş ve bugüne kadar; Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, sporcularımız ve personellerimiz dört defa Covid-19 tarama testinden geçmiştir.



Futbol Federasyonu’nun ‘şimdilik’ kaydıyla Süper Lig’in 12 Haziran’da başlayacağını duyurmasının ardından Futbol Takımımız, TFF Sağlık Kurulu’nun yayımladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü doğrultusunda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışmalara başlamış, bir futbolcumuz ile bir personelimizin pozitif Covid-19 test sonucu tespiti sonrasında ise söz konusu protokol uygulamaları gereği çalışmalarına ara vermiştir.



İçinde bulunduğumuz zor dönemde Kulübümüz hakkında olumsuz algı yaratmayı amaçlayan haberleri manidar bulduğumuzu ifade ediyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz."