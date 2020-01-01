Beşiktaş'tan N'Koudou ve Boyd iddialarına yalanlama

İki oyuncunun koronavirüs nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği yönündeki habere Beşiktaş'tan tepki var.

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ile Tyler Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N’Koudou ile Boyd'un teknik ekipten, dün sabah gerçekleştirilen idmana katılmama talebinin olmadığı ve her iki oyuncunun çalışmada yer aldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Fanatik Gazetesi’nde ‘Beşiktaş’ta Georges N’Koudou ve Tyler Boyd idmana çıkmak istemedi’ başlığıyla yayınlanan haber, tamamen gerçek dışıdır.



Georges N’Koudou ile Tyler Boyd’un teknik ekibimizden, takımımızın dün sabah gerçekleştirdiği idmana katılmama talebi olmamıştır ve söz konusu futbolcularımız çalışmada yer almıştır.

Daha fazla takım

Ayrıca, takımımızın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın akşam yapıldığının iddia edilmesi de haberin masa başında kurgulandığının açık bir göstergesi olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ve kulübümüzde gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam ediyorken, böylesine hassas bir konuda yalan haber yapılmasını manidar buluyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz."