Beşiktaş'tan N'Koudou harekatı! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 25 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş, Ryan Babel'in takımdan ayrılması ve Ricardo Quaresma'nın da takımdan gitme ihtimalinin bulunması üzerine kanat takviyesi için harekete geçti.

Fanatik 'in haberine göre; Tottenham'ın 23 yaşındaki yıldızı Kevin N'Koudou'yu listenin en başına alan siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyu kiralamak için İngiltere seferi düzenlemeye karar verdi.

İki kulüp arasında yapılan ön görüşmelerde Fransız futbolcunun kiralanması konusunda anlaşma sağlandı. Ancak İngiliz kulübünün satın alma opsiyonuna sıcak bakmaması bu transferin gecikmesine neden oldu.

Vagner Love, FIFA'ya gidiyor

Fanatik 'in haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmek için 900 bin euro karşılığında anlaşma sağlayan Vagner Love, parasını peşin istedi.

Siyah beyazlı yönetimin 6 taksitte ödeme planını reddeden Brezilyalı futbolcu, FIFA'ya gitme kararı aldı.

Quaresma'ya MLS'ten talip var

İtalyan basını, Beşiktaş'taki geleceği merak edilen Ricardo Quaresma ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılmak ve ortamını değiştirmek istiyor. Beşiktaş'tan ayrılmak için görüşmeler yapan futbolcuya MLS'ten temaslar olduğu belirtildi. Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmak konusundaki tavrının kesin olduğu ileri sürüldü.