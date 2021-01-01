Beşiktaş'tan milli takımda sakatlanan Ajdin Hasic açıklaması

Bosna Hersek U-21 ile mücadele eden ve Karadağ karşılaşmasında sakatlanan Ajdin Hasic hakkında Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaşlı futbolcu Ajdin Hasic, Bosna Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile oynadığı maçta sakatlandı ve sedye ile kenara alındı.

Sakatlığının ardından bir hayli acı çektiği göze çarpan Hasic'in sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Beşiktaş ne söyledi?

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Boşnak oyuncuya ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konuldu.

"Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic’e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir.



Futbolcumuz Ajdin Hasic’in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır."

Ajdin Hasic'in bu sezon performansı

Beşiktaş'a 2019-20 sezonunda Dinamo Zagreb'den katılan Hasic, Ümraniyespor'a kiralanmıştı.

Bu sezon siyah-beyazlı forma ile mücadele eden sağ kanat oyuncusu, Süper Lig'de 8 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

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