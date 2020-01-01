Beşiktaş

Beşiktaş'tan Lens'in sakatlığıyla ilgili açıklama

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Hazırlık maçında sakatlanan Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi. 

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın futbolcusu Lens'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Hollandalı futbolcunun MR'ının çekildiği belirtilen açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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Lens'in sahalardan 1 aya yakın süre boyunca uzak kalması bekleniyor.

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