Beşiktaş'tan Lens'in sakatlığıyla ilgili açıklama
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Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın futbolcusu Lens'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Hollandalı futbolcunun MR'ının çekildiği belirtilen açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.
Lens'in sahalardan 1 aya yakın süre boyunca uzak kalması bekleniyor.