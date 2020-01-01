Süper Lig

Beşiktaş'tan jest, Fenerbahçe'den teşekkür

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besiktas fenerbahce tribün 19072020
BJK.org
Beşiktaş, seyircisiz derbide Fenerbahçeli taraftarların kartonlarını tribüne koyarak dostluk mesajı verdi.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak sezonun son derbi maçı öncesinde iki kulüp dostluk mesajları paylaştı. 

Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı. 

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.

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