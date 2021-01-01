Beşiktaş'tan Halil Umut Meler tepkisi: Açıklama bekliyoruz

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından Kasımpaşa maçına da Halil Umut Meler'in atanmasına tepki gösterdi.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılamaların hakemlerini atadı.

Dört büyük takımın maçında, uzun süredir karşılaşmalarında görev almayan hakemler düdük çalacak.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yöneten ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın derbiden sonra yönetimini eleştirerek bir daha maçlarına atanmasını istemediklerini söylediği Halil Umut Meler, yeniden Beşiktaş maçına atandı.

Beşiktaş'tan Meler tepkisi

Siyah-beyazlı kulüp, Meler'in Kasımpaşa karşılaşmasına atanmasının ardından resmî internet sitesinden bir açıklama yaptı:

"Merkez Hakem Kurulu’nun Halil Umut Meler’i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır.

"İvedilikle konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz!"

Fırat Aydınus iki buçuk yıl sonra Galatasaray maçında

Galatasaray'ın deplasmanda Hatayaspor ile oynayacağı karşılaşmayı ise Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus, Galatasaray'ın en son 2 Kasım 2018'de Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada düdük çalmıştı.

Sarı-kırmızılıların 2-0 öne geçtiği karşılaşma 2-2 sona ererken, Galatasaray'ın Aydınus'a büyük tepkisi olmuştu.

Aydınus o tarihten beri Galatasaray maçlarında görev alamıyordu.

Fenerbahçe'nin maçına Cüneyt Çakır atandı

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmada da Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır, son olarak 19 Aralık'ta Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği ve evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçları yönetmişti.

Deneyimli hakem, bu maçların ardından sarı-lacivertlilerden tepki almıştı.

Mete Kalkavan 2019'dan sonra ilk kez Trabzonspor maçında

Trabzonspor, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

Bu zorlu mücadeleyi ise hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kalkavan en son 2019 yılında oynanan ve 2-2 sona eren Trabzonspor - Gençlerbirliği maçında, bordo-mavililerin bir karşılaşmasını yönetmişti.