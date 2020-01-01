Beşiktaş’tan Dorukhan’a sözleşme resti

Siyah Beyazlılar’ın yeni sözleşme imza atmaması halinde 24 yaşındaki futbolcuyu ligin ikinci yarısında kadro dışı bırakacağı iddia edildi.

Beşiktaş’taki geleceği belirsiz olan Dorukhan Toköz için için sürpriz bir iddia geldi.

Fanatik’in haberine göre Beşiktaş Yönetimi, asbaşkan Emre Kocadağ aracılığıyla bu futbolcuya 'Ya yeni kontrat imzala ya da ikinci yarıyı kadro dışında geçirirsin’ restini çekti.

Kısa vadedeki kariyer planlamasını A Milli formayla EURO 2020’ye gitmek üzerine yapan Dorukhan’ın, bu gelişme sonrasında düşünmek için yönetimden süre istediği öne sürüldü.

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Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da oyuncusundan bu konuyla ilgili olarak sorunu çözmesini istediği aksi halde yönetimin kararını uygulamakla yükümlü olduğunu ilettiği kaydedildi.

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Haberde başarılı futbolcuyu kadrosuna katmayı planlayan ’nin de süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

Dorukhan bu sezon siyah beyazlı formayı 9 kez giyerken 1 asistle oynadı.