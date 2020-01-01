Süper Lig

Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

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AA
Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacakları maç öncesi depremzedeler için yardım çadırı kuracağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, 26 Ocak Pazar günü İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı. 

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi. 

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