Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası

Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynayacakları maç öncesi depremzedeler için yardım çadırı kuracağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, 26 Ocak Pazar günü İzmir'de oynanacak -Beşiktaş maçında, Elazığ'da yaşanan depremde zarar görenler için kendilerine ayrılan deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Göztepe-Beşiktaş maç öncesi ve sonrası, depremzede vatandaşlarımıza gönderilmesi için, kışlık kıyafetlerimizi bağışlamak üzere bize ayrılan tribünün önünde Kızılay standı açılacaktır. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz." denildi.