Beşiktaş'tan Caner Erkin'e yeni sözleşme

Siyah Beyazlılar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e yeni bir teklif yapacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapan Caner Erkin, performansıyla teknik ekibi ve yönetimi etkiledi. 31 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması planlanıyor. Sabah'ın haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, tecrübeli sol bekle devre arasında masaya oturup, yeni sözleşme önerisinde bulunma kararı aldı.

Anlaşma sağlanırsa imza ocak ayında

2017'den bu yana siyah-beyazlı formayı giyen oyuncunun da kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediği kaydedilirken, kendisine yapılacak teklifin detayları belli oldu. Ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kısmayı planlayan yönetim, 1 milyon 750 bin euro maaş alan Caner Erkin'e 2 yıllık sözleşme ve 1 milyon 250 bin euro maaş teklif edecek. Anlaşma sağlanması halinde ocak ayında imzalar atılacak.