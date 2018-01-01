Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması: Herhangi bir görüşme yapılmamıştır

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Burak Yılmaz transferini yalanladı.

Beşiktaş, uzun süredir gündemde olan Burak Yılmaz transferine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Siyah beyazlılar, Burak Yılmaz ile herhangi bir görüşme yapılmadığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Burak Yılmaz ile görüşme yapılmamıştır"

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz’ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır."

"Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır."

"Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."