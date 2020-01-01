Beşiktaş'tan Atiba açıklaması! Konyaspor maçında oynayamayacak

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle maçında oynayamayacak.

Sağlık kurulu koordinatörü Tekin Kerem Ülkü kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Fraport TAV ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan Atiba'nın ağrılarının devam etmesi nedeni ile yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmamasının teknik heyete tavsiye edildiğini bildirdi.

Ülkü, söz konusu tavsiyenin teknik heyet tarafından uygun görülmesi sonucunda Atiba'nın İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmadığını kaydetti.

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Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sorun nedeniyle UEFA 'ndeki Rio Ave mücadelesinde de forma giyememişti.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 21 kişilik maç kadrosuna şu oyuncuları dahil etti.

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.