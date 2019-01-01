Beşiktaş'tan açıklama: Loris Karius ile yola devam edeceğiz
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AA
Beşiktaş, Liverpool'dan iki yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius ile olan sözleşmenin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimizle yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.