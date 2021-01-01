Beşiktaş'tan açıklama: Cyle Larin, Kayserispor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş, Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin'in arka adalesinde ödem tespit edildiğini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta sakat oyuncuların sayısının fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor.

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan siyah - beyazlılarda Vincent Aboubakar ve Cyle Larin sakatlık yaşamıştı.

Kanadalı yıldızın durumuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı.

"Futbolcumuz Clyle Larin'in Sivasspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı yaralanma sonrasında gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

"Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş, Süper Lig'de bu hafta sahasında Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah - beyazlılar bu karşılaşmada sakatlığı bulunan Vincent Aboubakar'dan yararlanamayacak.

Cyle Larin bu sezon ne yaptı?

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle bu sezon adeta yeniden doğan Cyle Larin, Süper Lig'de 33 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı oyuncu bu maçlarda 15 gol atarken dört kez de asist yaptı.

26 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda ise 39 maçta 19 gol ve dört asistlik bir performans sergiledi.

Cyle Larin, 2017/2018 sezonunun devre arasında ABD MLS takımlarından Orlando City'den 1.85 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.