Beşiktaş'ta yönetiminin ilk işi maaşları ödemek

Yeni görevine başlayan Beşiktaş yönetimi, ilk olarak arasında topladığı parayla futbolcuların maaşını ödeyecek.

Beşliktaş'ta mazbatasını alan yeni yönetim resmen görevine başladı. Yönetimin attığı ilk adım ekonomik toparlanma oldu.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Yönetim acil olarak futbolcuların yaklaşık 17 milyon euro'luk birikmiş alacağını arasında topladı.

İlk olarak futbolcuların parasını ödeyecek olan yönetim, alacağı borçsuzluk kağıtlarını dekontlarla beraber UEFA'ya göndererek gelebilecek bir men cezasının önüne geçecek. Ardından bazı yöneticiler İsviçre'ye giderek, UEFA yetkilileri ile görüşmeler yapacak.

Dün ilk toplantsını da yapan yeni yönetim bugün bugün Ümraniye'ye giderek teknik heyet ve futbolcularla tanışacak.