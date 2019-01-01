Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku!
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Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle morallenen Beşiktaş'ta Victor Ruiz üzüntüsü yaşanıyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İH Konyaspor maçından sonra ayak bileğinde ağrı şikayeti olan deneyimli oyuncunun çekilen MR'ı sonucunda ayak bileği iç yan bağında ikinci dereceden zorlanma tespit edildiği duyuruldu.
30 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 3-4 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş, ligde Pazartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak.