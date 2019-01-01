Süper Lig

Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku!

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Siyah-beyazlı ekip, İspanyol savunma oyuncusundan gelen haberle sarsıldı.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle morallenen Beşiktaş'ta Victor Ruiz üzüntüsü yaşanıyor. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İH Konyaspor maçından sonra ayak bileğinde ağrı şikayeti olan deneyimli oyuncunun çekilen MR'ı sonucunda ayak bileği iç yan bağında ikinci dereceden zorlanma tespit edildiği duyuruldu. 

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30 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 3-4 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Beşiktaş, ligde Pazartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. 

 

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