Beşiktaş'ta Valentin Rosier gelişmesi: Menajerleri İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın gelecek sezon da kadroda tutmak istediği Rosier'in transferi konusunda gelişmeler yaşanıyor.

2020/2021 sezonu öncesi Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, gösterdiği performansla sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

Siyah - beyazlıların kadroda tutmak istediği Fransız oyuncunun menajerleri önceki gün İstanbul'a geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi Rosier ile maddi konularda anlaşmaya vardı.

Portekiz kulübünün de oyuncuyu bir yıl daha kiraya vermeye sıcak baktığı iddia edilirken Beşiktaş sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

Bonservis bedelini yüksek tutan Sporting ile Beşiktaş arasında henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı. Kiralama bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, bu rakamın zorunlu satın alma maddesine koydurulmasını istediği bonservis bedeline eklenmesini istiyor.

Valentin Rosier bu sezon en yaptı?

Spor Toto Süper Lig'de 33 karşılaşmada görev yapan başarılı oyuncu bu maçlarda bir gol atarken yedi kez de asist yapmayı başardı. Fransız yıldız Türkiye Kupası'nda ise dört karşılaşmada iki kez gol sevinci yaşadı.

Valentin Rosier'in kariyerinden satırbaşları

2015 yılında Rodez AF'de profesyonel olan 24 yaşındaki oyuncu, 2016 yılında Dijon'a transfer oldu. Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rosier, 2019 yılında 5 milyon euro ve Mama Balde karşılığında Sporting'e imza attı.

Rosier, Fransa U21 Takımı'nda da yedi kez forma giydi.