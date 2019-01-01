Beşiktaş'ta teknik direktörlük için iki aday
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AA
Beşiktaş'ta sezon sonu Şenol Güneş'ten boşalacak olan teknik direktörlük koltuğu için karar aşamasına gelindi.
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Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçından galibiyetle ayrılan siyah beyazlılar, sezon sonu Şenol Güneş'in yerine geçecek isme karar verdi.
Milliyet'in haberine göre yönetimde halihazırda takımın yardımcı antrenörlüğünü yapan Guti Hernandez ile Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu arasında fikir ayrılığı yaşanıyor.
Başkan Fikret Orman'ın yıllık ücretinden dolayı Guti'ye sıcak baktığı, Guti'nin de, Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul edeceği ve yeni sezonda yardımcılarıyla birlikte takımın başına geçeceği belirtiliyor.