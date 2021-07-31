Beşiktaş'ta teknik direktör Bahar Özgüvenç ile yollar ayrıldı

Teknik Direktör Bahar Özgüvenç, Beşiktaş'tan "Ayrılıklar da sevdaya dahil" diyerek ayrıldı.

​Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Kadın Futbol Teknik Direktörü Bahar Özgüveç ile ayrılık kararı aldı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, 2020-21 sezonunu Bahar Özgüvenç önderliğinde şampiyon tamamladı.

Siyah-beyazlı ekibin başına Eylül 2020'de geçen Özgüvenç, Beşiktaş'a namağlup olarak tarihinde ikinci kez Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk kazandırdı.

Beşiktaş kulübü ne söyledi?

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımızın Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluğunda pay sahibi olan Bahar Özgüvenç’e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bahar Özgüvenç ne söyledi?

Bahar Özgüvenç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrılıklar da sevdaya dahil" dedi:

"Büyük Beşiktaş taraftarı, sevginiz, vermiş olduğunuz destek ve saygı hiçbir şeye paha biçilemez.

Çalışma arkadaşlarıma, koca yürekli oyuncularıma binlerce teşekkürler. Yönetimimiz ve Başkanımızla hiçbir sorun yaşanmamıştır, karşılıklı aldığımız bir karardır. Yönetimimize ve Başkanımıza teşekkürlerimi sunarım.

BEŞİKTAŞIMIZ, 1903'den beri var olan, var olmaya devam edecek BÜYÜK bir camiadır, bu 118 yıllık tarihte yer almak büyük şereftir. Beşiktaş tarih yazmaya devam edecektir.

Benden yana her hakkım helaldir. Ayrılıklar da sevdaya dahildir."

HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER BÜYÜK TARAFTAR BÜYÜK BEŞİKTAŞ CAMİASI 🦅 pic.twitter.com/UfogYfQOnb — bahar özgüvenç (@baharozguvenc) July 31, 2021

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