Beşiktaş'ta şok! Fikret Orman istifa etti!

Taraftarlardan tepki gören Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, istifa ettiğini belirterek olağanüstü genel kurula gideceklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Siyah beyazlı ekibin ile 1-1 berabere kaldığı maç esnasında tribünlerin tepkisine maruz kalan Orman, görevinden ayrıldı.

Bir basın toplantısı düzenleyerek yönetimi döneminde Beşiktaş'a hangi hizmetlerde bulunduklarını anlatan Fikret Orman, kendisine karşı bir pusu kültürü oluşturulduğunu söyledi ve "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" dedi.

Orman, "Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" dedikten sonra "Bundan sonraki süreci divan mı yürütecek yoksa olağanüstü genel kurul kararı mı alacağız, onu konuşacağım" şeklinde konuştu.

Deneyimli başkanın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"7.5 seneden beri her saniyem Beşiktaş için geçti. Ne gecemiz kaldı, ne gündüzümüz. Beşiktaş'ın marka değerine yatırım yaptık. Feda senesiyle başladık, zor bir seneydi."

"Başkanlık sürem boyunca ne yardım istedim ne kampanya düzenledim. Tribünlerle bir yere gelmedim. Ben başkanlık sürecimde kimsenin kapısını çalıp da para istemedim, kampanyalara düzenlemedim. Ben, Beşiktaş'ın dinamiklerini harekete geçirdim."

"Göçebe gibi oynadık, stadımızı bitirdik, statla beraber de kendi evimizde neredeyse hiç oynamadan şampiyonluk kazandık. Star oyuncuları kadromuza kattık. Mario Gomez'ler, Demba Ba'lar geldi."

"Beşiktaş'ın bütün sponsorluklarını, 'nin en büyük takımı olduğumuzu ifade ederek yaptık. Süreç içinde gördük ki rakiplerimiz kendi aralarında bir araya gelerek bize karşı mücadele ettiler."

"Beşiktaş Tv'yi harika işler yapar hale getirdik. Sonunda kapattık ama HD yayına bile geçmiştik. Fulya tesisleri bitmiş durumdaydı, orayı yaptık. Ümraniye tesislerini iyi hale getirdik."

"Biz hep iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Ben ve arkadaşlarım bu kadar emek dökerken, bunlarla muhatap olmak çok yorucu. 2. şampiyonluğumuzdan sonra 4. olduktan sonra bunlar başladı."

"Namusumuzla irdelendik, bu bir tezahürat haline geldi. 'Yönetim uyuma, kulübüne sahip çık' tezahüratlarına dönmeye başladı bu pusu kültürü. Sonra ben de anlamaya başladım, bu iş başka rotaya doğru gidiyordu."

"Ben bu süreci yaparken hep Beşiktaş'a faydam olsun diye yaptım, kimseyle kavga etmedim. Ettiklerimle de Beşiktaş menfaatleri için ettim. Kavgam Beşiktaş'la alakalıydı. Artık o süreçten sonra da 'Ben bu işi neden yapıyorum?' diye kendimi sorgulamaya başladım."

"Çok mücadele etmeme rağmen, yapmayın etmeyin dememe rağmen, camiayı bir araya getiremedim. Enerjim buna yetmiyor. Bu yorgunum gibi görünmesin, hiç yorgun değilim ama kırgın ve üzgünüm."

"35 senelik kongre üyesiyim, 15 senelik de Divan Kurulu üyesiyim. Hayatım Beşiktaş'ın içinde geçti. Bacağımda bıçak yaraları vardır, Beşiktaş için kavgalar ettim. Biz olumsuzlukları ortadan kaldıramadık, demek ki problem bende."

"Yönetim uyuma, kulübüne sahip çık' tezahüratları dönmeye başladı. Biz Beşiktaş'ı yönetmeye çalışırken pusu kültürü oluşturuldu. Ben de anlamaya başladım, bu iş başka noktaya doğru gidiyordu."

"Beşiktaş'a faydam olsun diye çabaladım, kavga ettiklerimle Beşiktaş menfaatleri için ettim. Kavgam Beşiktaş'la alakalıydı. Artık o süreçten sonra "ben bu işi neden yapıyorum" diye kendimi sorgulamaya başladım."

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"Kulüpte kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum, olağanüstü genel kurula gideceğiz."

"Bana iltifat eden birçok insanın arkamdan neler yaptığını gördüğüm sürece daha büyük kırgınlıklar yaşadım. Ben kimseye kötülük yapmadım."

"Elimizden geldiğince Beşiktaş'a hizmet ettik, herkese teşekkür ediyorum. Ben Beşiktaş'tan işimle alakalı 100 lira fayda sağlamadım, hiç menfaat sağlamadım. Hatalarımız olmuştur ama artılarımıza baktığımda vicdanen iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum."