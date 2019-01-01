Beşiktaş'ta seçim ne zaman? Başkan adayları kimler?

Fikret Orman'ın başkanlığı bırakma kararı sonrasında Beşiktaş seçime gidiyor. Peki adaylar kimler?

Süper Lig'de sezona iyi başlamayan Beşiktaş'ta tepkilerin odağındaki isim olan Fikret Orman, 24 Eylül'de düzenlediği basın toplantısıyla görevini bıraktı ve 9 Ekim'de bir açıklama daha yaparak başkanlığa aday olmayacağını söyledi.

Siyah beyazlı ekip olağanüstü genel kurula giderek yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş'ta yeni seçim ne zaman yapılacak?

Beşiktaş yönetimi 26 Eylül Perşembe günü yaptığı toplantıda seçim tarihini belirledi.

Siyah beyazlı yönetim şu açıklamayı yaptı:

"Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır."

Beşiktaş'ın başkan adayları kimler?

Beşiktaş'ta başkan adayı olmak isteyenlerin başvurularını 10 Ekim 2019'de saat 17:00'ye kadar tamamlamaları gerekiyor.

Siyah beyazlı ekipte başkanlığa aday olan ilk isim Serdar Adalı oldu. Adalı, Divan Kurulu'na listesini teslim ederken "Önümüzdeki seçim için aday olacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Sizin de bildiğiniz gibi zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" sözlerini kullandı.

Adaylığını resmileştiren ikinci isim Hürser Tekinoktay oldu. Daha önce Fikret Orman'a karşı yarışan ve kaybeden Tekinoktay avukatı aracılığıyla başvurusunu gerçekleştirdi.

Haberin devamı aşağıda

Ahmet Nur Çebi de yazılı bir başvuru ile adaylığını açıkladı. Daha önce de başkanlık için adı geçen Çebi, 'Fikret Orman aday olmazsa düşünebilirim' açıklamasıyla daha önceden adaylık sinyalini vermişti.

Beşiktaş Belediyesi'nin eski başkanlarından İsmail Ünal'ın ise adaylık konusunda son kararını vermesi bekleniyor.

Demirören aday değil

Adı geçen isimlerden birisi olan Yıldırım Demirören ise Beşiktaş başkanlığı için yarışmayacak.