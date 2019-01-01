Beşiktaş'ta seçim ne zaman? Başkan adayları kimler? Yeni başkan kim olacak?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa ederek görevini bıraktı. Peki yeni seçim ne zaman yapılacak? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?

Süper Lig'in 5. haftasında Vodafone Arena'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta skordan ve oyundan çok tribünlerin Başkan Fikret Orman'a tepkisi dikkat çekti. Orman, bugün (24 Eylül) düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini duyurdu. Şimdi siyah beyazlı camia yeni başkanını arıyor.

Beşiktaş'ta yeni seçim ne zaman yapılacak?

Fikret Orman açıklamasında "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var. Yarın olağanüstü yönetim kurulunu toplayacağım. Divan Başkanlığı ile de konuşacağım. Beşiktaş'taki görevimi bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Yarın Orman'ın yapacağı görüşmenin ardından 30 gün içinde siyah beyazlı kulübün seçim kararı alması bekleniyor. Beşiktaş kulübün tüzüğündeki ilgili madde ise şöyle;

Kulüp Başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa;

Bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurul tarihine 6 (altı) aydan daha fazla bir süre kalmışsa, tüzük hükümlerine göre 30 (otuz) gün içinde Başkan ve Yönetim Kurulunun seçimi için yeni bir Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılır. Bu durumda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihine kadar mevcut Yönetim Kurulu, İkinci Başkan yönetiminde görevine devam eder. Bu seçimle göreve gelen Bakan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi olağan seçimli genel kurul tarihine kadardır.

Olağan Seçimli Genel Kurul tarihine 6 (altı) aydan daha az bir süre kalması durumunda ise mevcut Yönetim Kurulu, İkinci Başkan yönetiminde görev süresi sonuna kadar görevine devam eder. Bu bendde belirtilen altı aylık süre mayıs ayının son pazar gününden geriye saymak suretiyle hesaplanır.

Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?

30 gün içerisinde seçime gitmesi beklenen Beşiktaş'ta yeni başkanın kim olacağı da artık büyük bir merak konusu oldu. Camiada iki isim ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi yeni yönetimde yer almayan Ahmet Nur Çebi.

Daha önce de başkanlık için adı geçen Ahmet Nur Çebi, 'Fikret Orman aday olmazsa düşünebilirim' dediği başkanlık için en fazla öne çıkan isim olarak dikkat çekiyor.

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Bir diğer isim ise Serdal Adalı... Daha önce de Yıldırım Demirören yönetiminde görev alan ve son olarak da Fikret Orman'ın son dönem başkanlığında görev yapan Serdal Adalı da başkanlığa aday olabilir.

Adı geçen isimlerden birisi olan Yıldırım Demirören ise gündeminde başkanlık olmadığını söyledi. TFF Başkanlığını birkaç ay önce bırakan Demirören'in Beşiktaş başkanlığına hazırlandığı iddia edilmişti. TRTSpor'da Orman'ın istifasını yorumlayan Beşiktaş muhabiri Fatih Doğan, "Sayın Yıldırım Demirören ile telefonda görüştüm. 'Beşiktaş başkanlığı şu an gündemimde yok" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman 13 Mayıs 2019'da yapılan olağan seçimli genel kurulda Hürsel Tekinoktay'la yarışmış ve yeniden başkanlığa seçilmişti. Henüz çalışmaları taze olan Hürsel Tekinoktay'ın yeni yapılacak olağanüstü seçimde aday olabilir.