Beşiktaş'ta sakatlıklar bitmiyor! Sıra Victor Ruiz'de

Sezona sakatlıklarla başlayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Victor Ruiz'den geldi.

Beşiktaş, UEFA K Grubu maçında Sloven Bratislava ile karşı karşıya gelmiş ve 4-2 mağlup olmuştu.

75. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Atiba Hutchinson'a bırakan Victor Ruiz, A Spor'da yer alan bilgiye göre kasığında oluşan yırtık sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

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Savunmada sakatlığı bulunan bir başka isim ise Enzo Roco. Domagoj Vida ile Mohamed Elneny'nin kırmızı kart cezasının bulunması ve Victor Ruiz'in de sakatlanmasıyla birlikte maçında stoperde kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Başakşehir maçında teknik direktör Abdullah Avcı'nın stoper mevkisinde Necip Uysal'a görev vermesi beklieniyor.

30 yaşındaki İspanyol futbolcu Victor Ruiz, şu ana kadar Beşiktaş ile 5 resmi karşılaşmada forma giydi.