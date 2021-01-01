Beşiktaş'ta sakatlanan Adem Ljajic Karagümrük maçını tamamlayamadı

Lucas Biglia ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Sırp yıldız, karşılaşmaya devam edemedi.

Süper Lig'de son iki haftaya lider giren Beşiktaş 41. hafta karşılaşmasında sahasında Karagümrük'ü konuk ederken, Adem Ljajic'in sakatlığı siyah-beyazlı takımı sıkıntıya soktu.

Maçın 38. dakikasında Lucas Biglia ile girdiği ikili mücadelenin ardından omzunun üstüne düşen Sırp futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini Bernard Mensah'a bıraktı.

Sezona iyi başlayamayan ancak ligin ikinci yarısında takımına önemli bir katkı yapan Ljajic, forma giydiği beş maçın üçünde asist yaparken, Beşiktaş'ın kritik Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor galibiyetlerinde önemli bir rol oynarken, sezonun geride kalan bölümünde 22 lig maçında 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Göztepe maçında olup olmayacağı belli değil

2018-19 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'ta ilk sezonunda çok etkili bir performans sergileyen ve sezonu 9 gol, 11 asistle tamamlayan Ljajic, geçtiğimiz sezonu ise 5 gol ve 6 asistle tamamlamıştı.

Kariyerin büyük bir bölümünü Serie A'da geçiren 29 yaşındaki oyuncu daha önce Torino, Roma, Inter ve Fiorentina formaları giymişti.

Beşiktaş ile kontratı önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Ljajic'in ligin son haftasında oynanacak kritik Göztepe deplasmanında forma giyip giyemeyeceği hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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