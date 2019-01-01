Beşiktaş'ta sağ beke Gabarron! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 12 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, Lazio formasını giyen Patric Gabarron ile ilgileniyor. Bu sezon 7 maçta forma şansı bulabilen ve 2020'ya kadar sözleşmesi olan İspanyol sağ bek, orta alanda da görev yapabiliyor.

Beşiktaş'ın Patric Gabarron için kiralama teklifi yaptığı öne sürülüyor.

Vagner Love'ın menajerinden Beşiktaş'a uyarı

Beşiktaş'ta Antalya kampına götürülmeyen ve yolların ayrılmak istendiği Vagner Love ile ilgili oyuncunun avukatından açıklama geldi.

Brezilya basınına konuşan Diego Souza, Beşiktaş'ın Vagner Love'a 5 aydır ödeme yapmadığının altını çizdi ve "Beşiktaş ile iyi ilişkilerimiz var ama bu durum sürerse sözleşmesinin feshi için FIFA'ya başvuracağız. Bu sefer Türkler sadece Love'ın geçmişteki parasını değil, 18 ay kalan sözleşmesinden hak edişini de ödemek zorunda kalacak" diye konuştu.

Beşiktaş'tan Choupo Moting atağı

France Football'un haberine göre; siyah beyazlılar, Paris Saint-Germain'de forma giyen Choupo-Moting'le yakından ilgileniyor.

2018 yazında PSG'ye imza atan 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, sezonun ilk yarısında 8 lig maçında sadece 257 dakika şans bulurken, 1 gol attı.

Beşiktaş'tan Djimsiti harekatı!

beIN Sports' un haberine göre; teknik Direktör Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ve 'hem bek hem de stoper oynayabilecek bir oyuncu' olarak tanımladığı ismin Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti olduğu öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki Arnavut oyuncu, çok yönlü özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu sezon Atalanta'da 9 maçta oynayan 25 yaşındaki oyuncu, 1 de gol atarak skor katkısında bulundu.