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Beşiktaş

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi feshedilmek üzere

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AA
Beşiktaş yönetimi, pazarlık masasına oturduğu Ricardo Quaresma'yla sözleşmesinin feshi konusunda son detayları görüşüyor.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma belirsizliği sona ermek üzere.

TRT Spor' dan Fatih Doğan'ın haberine göre; bugün siyah-beyazlı yönetimle görüşen Portekizli yıldızdan, bir kez daha takımda kalması istendi. Fakat Quaresma, bu teklifi reddetti.

Bunun üzerine taraflar arasında sözleşme feshi için pazarlık başladı. Beşiktaş yönetimi, alacaklarına karşılık Quaresma'nın sözleşmesini feshetmek istiyor. Eğer Portekizli yıldız bu teklifi kabul ederse, Beşiktaş'taki ikinci dönemi resmen sona erecek.

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