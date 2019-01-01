Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı

Beşiktaş’ın Fransız oyuncusu Kevin N’Koudou, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanına çıkacak olan Siyah Beyazlılar, bu karşılaşmaya Kevin N’Koudou’dan yoksun çıkacak.

24 yaşındaki oyuncunun Anagold 24Erzincanspor maçının ardından ağrıları olduğu ve yapılan kontrollerde sol üst arka bacak adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Erzincanspor maçında sol üst arka bacak (biceps) adalesinde ağrı hisseden sporcumuz Kevin N’Koudou’nun yapılan muayenesi ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlamıştır.