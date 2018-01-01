Canlı Skorlar
Galatasaray

Beşiktaş'ta Medel, Tolgay'a af kapısını açtı

Son güncelleme
Yorum()
AA
Beşiktaş yönetimi, Gary Medel'in West Ham United'a transfer olma ihtimalinin ardından Tolgay Arslan'ı affetti.

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'a geri dönüş kapısı açan Beşiktaş, bir taşla iki kuş vurmanın hesaplarını yapıyor.

Milliyet'in haberine göre; Gary Medel'e West Ham United'dan gelen sürpriz teklifin ardından Tolgay Arslan'ı affeden siyah beyazlı yönetim, hem sıcak para ihtiyacını karşılayacak hem de polemiklerin önüne geçecek.

West Ham ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanan Fikret Orman yönetimi, Şilili futbolcunun Premier Lig'e gitmek istemesi sebebiyle bu transfere yeşil ışık yakacak.

Editörün Seçtikleri

Aynı zamanda Tolgay için ortaya atılan takas dedikodularının da önüne geçmek isteyen siyah beyazlılar, oyuncunun sadece bonservisiyle takımdan ayrılabileceği konusunda kararlı.

Sonraki haber:
Galatasaraylı veteranlar, Almanya'da şampiyon oldu
Sonraki haber:
Galatasaray, Radamel Falcao transferine çözüm arıyor
Sonraki haber:
Galatasaray'dan 15 milyon euro'luk Maicon ve Rodrigues paketi
Sonraki haber:
Jürgen Klopp: Ben dünyanın en zeki insanı değilim ama salak da değilim
Sonraki haber:
Kadro dışı kararları Trabzonspor'a olumlu yansıdı
Kapat