Beşiktaş'ta Medel, Tolgay'a af kapısını açtı

Beşiktaş yönetimi, Gary Medel'in West Ham United'a transfer olma ihtimalinin ardından Tolgay Arslan'ı affetti.

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'a geri dönüş kapısı açan Beşiktaş, bir taşla iki kuş vurmanın hesaplarını yapıyor.

Milliyet'in haberine göre; Gary Medel'e West Ham United'dan gelen sürpriz teklifin ardından Tolgay Arslan'ı affeden siyah beyazlı yönetim, hem sıcak para ihtiyacını karşılayacak hem de polemiklerin önüne geçecek.

West Ham ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanan Fikret Orman yönetimi, Şilili futbolcunun Premier Lig'e gitmek istemesi sebebiyle bu transfere yeşil ışık yakacak.

Aynı zamanda Tolgay için ortaya atılan takas dedikodularının da önüne geçmek isteyen siyah beyazlılar, oyuncunun sadece bonservisiyle takımdan ayrılabileceği konusunda kararlı.