Beşiktaş'a Lucescu & Guti formülü

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasında Lucescu ismi ön plana çıktı. İçerisinde Guti'nin de olacağı bir formül üzerinde çalışma var.

Milliyet' ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, tıpkı milli takım örneğinde olduğu gibi kadroyu gençleştirme çalışmasına destek olması için Mircea Lucescu adını ön plana çıkardı. Önümüzdeki yıl yer alması istenen ve kısa süre içinde menajeriyle görüşülecek Guti’nin, Rumen teknik adamla beraber görev yapması seçeneği vurgulandı, Fikret Orman da bu ihtimale sıcak baktı.

Beşiktaş’ta gelecek sezonda Şenol Güneş’in vedasıyla yeni teknik direktörü belirleme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki sezon için Guti Hernandez başta olmak üzere Sergen Yalçın, Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba gibi isimleri konuşan Beşiktaş Yönetimi’nde, bazı yöneticilerin Mircea Lucescu isminde ısrarlı olmaya devam ettikleri bildirildi.



Haziran ayında A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü’ne tam zamanlı olarak başlayacak olan Şenol Güneş’e, genç bir milli takım bırakan Lucescu’nun, aynı değişimi Beşiktaş’ta da yapabileceği, siyah-beyazlı yönetimde konuşulduğu öğrenildi.

Birkaç gün içerisinde Guti Hernandez’in menajeriyle görüşecek olan Beşiktaş Yönetimi’nde, Lucescu ve Guti ikilisinin birlikte çalışma seçeneğinin de konuşulduğu belirtildi.

Mayıs ayındaki başkanlık seçiminde yeniden göreve devam etmesi halinde bu planları yürürlüğe sokacak olan Fikret Orman’ın da, Lucescu ve Guti ikilisinin birlikte çalışmasına sıcak baktığı vurgulandı.

Yeni sezonda maddi anlamda küçülmeye gidecek olması nedeniyle, masraf çıkarabilecek hocalardan uzak duran Beşiktaş Yönetimi, düşük maaş istemesi halinde 73 yaşındaki Mircea Lucescu ismine de yeşil ışık yakıyor.



Seçim sonrası için şimdiden hoca adaylarıyla görüşen siyah-beyazlı yönetimin yanı sıra, seçimlerde başkan adayı olarak çıkması muhtemel isimlerin de bazı adaylarla görüştükleri iddia edildi.