Beşiktaş'ta Loris Karius, sakatlar kervanına katıldı

Sezon öncesi sakatlıklarla sarsılan Beşiktaş'a bir kötü haber de Loris Karius'tan geldi, sakat oyuncuların sayısı 9'a çıktı.

2019-20 Süper Lig sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan Gönül, Medel, Burak Yılmaz ve Necip Uysal'ın ardından 26 yaşındaki file bekçisi Loris Karius da sakatlık yaşadı.

Siyah beyazlı ekibin Alman kalecisi Karius, Brescia ile yapılan sezon öncesi hazırlık maçının devre arasında oyundan çıkmıştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre sol baldırında zorlanma tespit edilen Karius'un tedavisine başlandı.

Başarılı eldivenin Süper Lig'in ilk haftasına yetişip yetişmeyeceği ise henüz belli değil.

Beşiktaş'tan yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

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"Futbol takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un, yapılan fizik muayene ve ’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."