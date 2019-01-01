Beşiktaş'ta kongre zamanı

Beşiktaş bugün kongreye gidiyor. Dört aday; Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal yeni başkan olmak için yarışacak.

Fikret Orman'ın görevi bırakma kararı sonrası olağanüstü kongreye gitme kararı alan Beşiktaş bugün yeni başkanını seçmek için toplanacak.

Son olağan seçimde aday olan Hürser Tekinoktay'ın yanı sıra, son yönetim kadrosunda bulunan Serdal Adalı, önceki yönetimlerde görev alan Ahmet Nur Çebi ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal kongrede başkanlık için yarışacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kongrede yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde seçim, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim’de yapılacak.

Kısa sürede alınan seçim kararı nedeniyle de adayların tam olarak hazırlanmadığı ve tüm planlamalarını 20 Ekim’e göre yaptığı için bugün kongrede çoğunluğun sağlanması beklenmiyor.