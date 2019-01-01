Beşiktaş'ta kariyerli isimlerin macerası kısa sürdü

Beşiktaş, son 4,5 sezonda transfer ettiği kariyerli ve önemli oyuncuları kadrosunda tutamamanın sıkıntısını yaşadı.

Son 4,5 sezonda Pepe, Jose Sosa, Demba Ba, Mario Gomez, Ryan Babel, Alvaro Negredo ve Pepe gibi kariyerli oyuncuları transfer eden siyah-beyazlılar, ayrıca performanslarıyla dikkati çeken Marcelo Guedes, Anderson Talisca ile Vincent Aboubakar gibi önemli isimleri uzun süre kullanamadı.

Gomez ve Aboubakar ile birer sezon

Siyah-beyazlı ekipte Mario Gomez ve Vincent Aboubakar söz konusu dönemde birer sezon görev alabildi.

Stuttgart, Bayern Münih ve Fiorentina gibi ekiplerde forma giyen ve 2015-2016'da Beşiktaş'a transfer olan Gomez, resmi maçlarda attığı 28 golle takımının tarihteki en golcü yabancı oyuncusu unvanını aldı. Alman futbolcu, başarılı geçen bir sezona rağmen Beşiktaş'tan Wolfsburg ekibine transfer oldu.

Siyah-beyazlı ekipte bir sezon tutunabilen bir başka oyuncu Vincent Aboubakar oldu. Porto'dan kiralanan Kamerunlu futbolcu, resmi müsabakalarda kaydettiği 19 golle takıma önemli katkı sağladı. Aboubakar, dikkati çeken performansına rağmen Porto'ya döndü.

Demba Ba, Marcelo ve Pepe

Beşiktaş'ın diğer kariyerli oyuncuları Demba Ba ile Pepe de siyah-beyazlı formayla istikrar yakalayamadı.

İngiltere'nin Chelsea Kulübünden 2014-2015 sezonunda transfer edilen Demba Ba, resmi maçlarda 27 gol kaydetti. Demba Ba, sezon sonunda 13 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Çin'in Şanghay Shenhua ekibine geçti. Senegalli oyuncu, 2016-2017'nin devre arasında kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta bu kez fazla forma şansı bulamadı ve tek golle sezon sonunda ayrılmak zorunda kaldı.

Uzun yıllar Real Madrid forması giyen ve 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Pepe de 1,5 yıl forma giydi. Kariyeriyle dikkati çeken Portekizli oyuncu, bu sezonun devre arasında eski kulübü Porto'ya döndü.

Avrupa'da Wisla Krakow, PSV Eindhoven ve Hannover 96 takımlarının formasını giyen ve 2016-2017 sezonunun devre arasında siyah-beyazlı ekibin kadrosuna geçen Marcelo Guedes, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Beşiktaş yönetimi, 1,5 sezonun ardından Marcelo'yu 7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'a verdi.

Sosa, Babel ve Talisca

Beşiktaş'ın elinde tutamadığı diğer önemli isimler Jose Sosa, Ryan Babel ve Anderson Talisca oldu.

Kariyerinde Bayern Münih, Napoli, Atletico Madrid formalarını giydikten sonra 2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olan Sosa, siyah-beyazlı takımda 2 sezon oynadı.

Arjantinli oyuncu, 2015-2016 sezonundaki şampiyonluğun ardından kendi isteğiyle takımdan ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekibin bir başka kariyerli oyuncusu Ryan Babel de 2 sezon oynadığı takımından Fulham'a transfer oldu. Liverpool ve Ajax gibi önemli takımlarda da oynayan Babel, 2016-2017'nin devre arasında transfer olduğu Beşiktaş ile bu sezonun devre arasında yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda kiralık olarak görev alan ve attığı gollerle önemli katkılar sağlayan Anderson Talisca da 2 yılın ardından Çin'e transfer oldu.

Bir başka ayrılığı Negredo ile yaşadı

Geçmiş yıllarda Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Valencia takımlarında görev alan Alvaro Negredo'nun Beşiktaş macerası da kısa sürdü.

Siyah-beyazlı ekibe 2017-2018'de gelen Negredo, yüksek maliyeti nedeniyle bu sezonun 4 haftalık bölümden sonra Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Nasr ile sözleşme imzaladı.