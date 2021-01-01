Beşiktaş'ta iki oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş, A Milli Takım kampında bulunan iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan bildiride, söz konusu iki oyuncunun tedavisine başlandığı vurgulandı.

Ne söylendi?

Beşiktaş, iki oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını şu sözlerle duyurdu:

"A Milli Takımımızın 30 Mart'ta Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.



Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Beşiktaş'ın sıradaki maçı ne zaman?

Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kartal, ardından hafta içi fikstüründe 7 Nisan çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri 34. hafta karşılaşmasında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına gidecek.

Beşiktaş, 69 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.