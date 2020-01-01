Beşiktaş'ta iki futbolcunun testi pozitif çıktı

Siyah-beyazlı kulüp, 24 Haziran'da yapılan test sonuçlarıyla ilgili bir bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş Kulübü, 24 Haziran Çarşamba günü Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan test sonuçlarını duyurdu.

Yapılan açıklamada iki futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

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"24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza test yapılmıştır.



Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.



Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."