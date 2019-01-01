Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat? Ne zaman dönecekler?
Spor Toto Süper Lig'in başlamasına iki hafta kala Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor.
Son olarak Udinese ile oynanan maçta ayağına darbe alan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Siyah beyazlı kulüp, oyuncusunun tarak kemiğinde çatlak oluştuğunu açıkladı. Tecrübeli forvetin sahalardan 1 ay boyunca uzak kalması bekleniyor.
Ljajic ve Dorukhan 10 gün yok
Avusturya'da hazırlık çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları nedeniyle 2 hafta takımdan ayrı çalışacağı açıklandı.
Garry Medel ve Gökhan Gönül'de son durum ne?
Şilili futbolcu Medel'in kasığındaki ağrılar nedeniyle 2 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenilirken, Gökhan Gönül'ün de ameliyattan sonra sahalara dönüş tarihinin belli olması bekleniyor.
Atiba ve Roco'nun tedavileri sürüyor
Beşiktaş'ın La Liga ekiplerinden Eibar ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Şilili stoperi Enzo Roco'nun sol baldırında kas yırtılması olduğu belirlenmiş ve tedavisine başlanmıştı. Roco'nun 2 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
Atiba Hutchinson, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniye tedavi olmak için Avusturya kampından ayrılarak, Belçika'ya gitti. Oyuncunun sahalara dönüşü henüz belli değil.