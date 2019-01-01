Beşiktaş'ta hangi oyuncular sakat? Ne zaman dönecekler?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta ardı ardına gelen sakatlık haberleri can sıkmaya başladı.

'in başlamasına iki hafta kala Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor.

Son olarak ile oynanan maçta ayağına darbe alan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Siyah beyazlı kulüp, oyuncusunun tarak kemiğinde çatlak oluştuğunu açıkladı. Tecrübeli forvetin sahalardan 1 ay boyunca uzak kalması bekleniyor.

Ljajic ve Dorukhan 10 gün yok

'da hazırlık çalışmalarına devam eden siyah beyazlılarda Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları nedeniyle 2 hafta takımdan ayrı çalışacağı açıklandı.

Haberin devamı aşağıda

Garry Medel ve Gökhan Gönül'de son durum ne?

Şilili futbolcu Medel'in kasığındaki ağrılar nedeniyle 2 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenilirken, Gökhan Gönül'ün de ameliyattan sonra sahalara dönüş tarihinin belli olması bekleniyor.

Atiba ve Roco'nun tedavileri sürüyor

Beşiktaş'ın ekiplerinden ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanan Şilili stoperi Enzo Roco'nun sol baldırında kas yırtılması olduğu belirlenmiş ve tedavisine başlanmıştı. Roco'nun 2 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

Atiba Hutchinson, ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniye tedavi olmak için Avusturya kampından ayrılarak, 'ya gitti. Oyuncunun sahalara dönüşü henüz belli değil.