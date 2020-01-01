Beşiktaş'ta futbolcu maaşları indirime gidiyor

Barceona ve Juventus'un futbolcu maaşlarında indirime gitmesinin ardından Beşiktaş yönetimi de benzer bir kararı almak üzere.

Koronavüris salgını nedeniyle futbola ara verilirken kulüpler de ekonomik olarak önlemler almaya başladı. ve kulüpleri futbolcu maaşlarında kesintiye giderken diğer kulüplerin de benzer önlemler alması bekleniyor.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre Beşiktaş da maaşlarda indirime gidecek. Takım kaptanları Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, geçen hafta takım arkadaşlarıyla görüşüp, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki maaşlarını kulübe bırakma kararı almıştı.

Dün Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde telekonferans aracılığıyla toplanan siyah-beyazlı yönetim, maaş indirme politikasını 2 farklı şekilde gerçekleştirme kararı aldı. Bu doğrultuda, maaşları 2 milyon euro’dan fazla olan futbolculardan yüzde 70, bu miktarın altında olan isimlerden ise yüzde 50’lik maaş indirimi isteneceği kaydedildi.

Daha fazla takım

Bu konudaki planlamayı daha detaylandıracak olan Beşiktaş Yönetimi’nin ardından oyuncularla A Takım’dan sorumlu yöneticiler; Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ aracılığıyla kararlarını paylaşacakları bildirildi.