Beşiktaş

Beşiktaş'ta Enzo Roco sakatlandı

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Besiktas
Beşiktaş'ın Eibar ile yaptığı maçta sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi

Avusturya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi.

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Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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