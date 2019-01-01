Beşiktaş'ta çıkmaz sona eriyor! Konoplyanka için formül bulundu
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Transfer sezonunun kapanmasına iki hafta kala Beşiktaş teyakkuza geçti.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için gün saymaya başladı.
Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre daha önce 2 milyon euro'luk bir teklif yapan ancak olumsuz yanıt alan siyah beyazlılar bu kez 29 yaşındaki sol kanat için Schalke'ye 3 milyon euro önerecek.
3 milyon euro'luk teklifi 6 taksite yayarak ödemeyi planlayan Beşiktaş'ın transfere bu hafta içinde noktayı koyması bekleniyor.
Schalke 04'ün yaz kampına dahil olmayan ve antrenman eksiği bulunan Ukraynalı futbolcunun Beşiktaş'a katılması halinde, en erken 3 haftaya hazır olabileceği öğrenildi.