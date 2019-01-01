Beşiktaş'ta çıkmaz sona eriyor! Konoplyanka için formül bulundu

Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan ve taraftarın takımda görmek için sabırsızlandığı Konoplyanka transferi bu hafta bitecek.

Transfer sezonunun kapanmasına iki hafta kala Beşiktaş teyakkuza geçti.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 'a 3-0 mağlup olan siyah beyazlılar, bir süredir peşinde olduğu Yevhen Konoplyanka için gün saymaya başladı.

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Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre daha önce 2 milyon euro'luk bir teklif yapan ancak olumsuz yanıt alan siyah beyazlılar bu kez 29 yaşındaki sol kanat için 'ye 3 milyon euro önerecek.

3 milyon euro'luk teklifi 6 taksite yayarak ödemeyi planlayan Beşiktaş'ın transfere bu hafta içinde noktayı koyması bekleniyor.

Schalke 04'ün yaz kampına dahil olmayan ve antrenman eksiği bulunan Ukraynalı futbolcunun Beşiktaş'a katılması halinde, en erken 3 haftaya hazır olabileceği öğrenildi.