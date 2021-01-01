Beşiktaş'ta Cenk Tosun sezonu kapattı

Milli futbolcu, BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında yerde kaldı ve gelen haberler pek iyi değil.

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ikinci yarısında üzücü bir sakatlık yaşandı.

73. dakikada BB Erzurumspor'un savunmacısı Leo ile girdiği ikili mücadele sonrasında kendini yere bıraktı.

Dizinden sakatlanan milli futbolcu, sedye ile oyundan alındı. Cenk'in yerine oyuna Gökhan Töre dahil oldu.

Cenk Tosun'un sakatlık geçmişi

Kısa bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecinde takımdan ayrı kalan Cenk, şubat ayında da dizinden bir sakatlık yaşamıştı.

Tecrübeli golcü, bu sakatlığın ardından sezonu kapattı.

Cenk Tosun, Everton forması giyerken de çapraz bağlarından bir sakatlık yaşamış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Kim ne söyledi?

İki takım oyuncuları, Cenk Tosun'un sakatlığının ardından, beIN Sports'a verdikleri demeçte oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Oğuzhan Özyakup'un ise aynı zamanda zeminle alakalı bir serzenişi oldu:

"Kimin başına gelse herkes üzülür. Erzurum tamam soğuk ama dünyada sadece Erzurum soğuk değil. Bugün adeta taş üzerinde oynadık. Bu, sakatlanma riskini yükseltiyor. Stadyumda ısıtma var mı yok mu bilmiyorum, varsa neden kullanılmıyor?

"Yazık günah. Bugün Cenk'e oldu yarın başkasına olabilir. Hiç sevmediğin biri bile olsa üzülürsün. Anlam veremiyorum. Soğuk şehir anlıyoruz fakat başka ülkelerde de soğuk şehirler var ama oralarda zeminler iyi.

"Bu bilmediğimiz bir sorun değil. Başka maçlarda da bu zemin böyledir. Top geliyor, topu kontrol etmek için dengemizi sağlamamız gerekiyor. Diyecek bir şey bulamıyorum.

"Cenk'e çok geçmiş olsun. Çok şanssız bir durum.

"3 puana sevindik ama Cenk'in sakatlığından dolayı soyunma odasında hiç ses çıkmıyor."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Cenk Tosun sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama ciddi bir sakatlık."

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: "Cenk benim aile dostumdur. Çok üzüldüm ona. İnşallah durumu kötü değildir."

Emrah Başsan: "Sağlık her şeyden önemli. Cenk Tosun'a geçmiş olsun."

Cenk Tosun Euro 2021'i kaçıracak mı?

Tecrübeli oyuncunun sakatlığından sadece Beşiktaş değil, Türkiye A Milli Futbol Takımı da etkilenecek.

Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle Euro 2020'de forma giyemeyecek.