Beşiktaş'ta Cenk Tosun dizinden sakatlandı

Milli futbolcu, BB Erzurumspor maçının 73. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının ikinci yarısında üzücü bir sakatlık yaşandı.

73. dakikada BB Erzurumspor'un savunmacısı Leo ile girdiği ikili mücadele sonrasında kendini yere bıraktı.

Dizinden sakatlanan milli futbolcu, sedye ile oyundan alındı. Cenk'in yerine oyuna Gökhan Töre dahil oldu.

Cenk Tosun'un sakatlık geçmişi

Kısa bir süre önce Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina sürecinde takımdan ayrı kalan Cenk, şubat ayında da dizinden bir sakatlık yaşamıştı.

Cenk Tosun, Everton forması giyerken de çapraz bağlarından bir sakatlık yaşamış ve 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Ayrıntılar gelecek...